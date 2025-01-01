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Lucknow News: शॉर्ट सर्किट के कारण तीन दुकानों में लगी आग

Fri, 06 Nov 2026 01:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Fri, 06 Nov 2026 01:48 AM IST
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Fire breaks out in three shops due to a short circuit
बरिगवां में दुकानों में लगी आग बुझाते दमकलकर्मी।
आलमबाग। एलडीए कॉलोनी के बरिगवां में बुधवार रात करीब 2:30 बजे मोटर पार्ट्स समेत तीन दुकानों में आग लग गई। आग की सूचना पर आसपास के व्यापारी मौके पर जुट गए। दमकल के पहुंचने में देरी होने पर लोगों ने हंगामा किया लेकिन पुलिस ने उन्हें शांत कराया। कुछ देर बाद दमकल की चार गाड़ियां पहुंचीं और आग पर काबू पाया।
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आलमबाग अग्निशमन अधिकारी सोमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में मोटर पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की बात सामने आई है। आग ने पास की दो अन्य दुकानों को भी चपेट में ले लिया। तीनों दुकानों का सामान जलकर नष्ट हो गया। अनुमानित नुकसान करीब 50 लाख रुपये है। मोटर पार्ट्स दुकान के मालिक कृष्णानगर निवासी नितेश तोलानी ने 15 लाख रुपये की क्षति बताई है। अन्य दुकानदार कृष्णानगर के ही रेस्टोरेंट संचालक आशीष पटेल और पुष्पेंद्र सिंह को भी लाखों का नुकसान हुआ। आग लगने की सूचना पर आलमबाग, सरोजनीनगर, हजरतगंज और पीजीआई फायर स्टेशन से एक-एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची, तब आग पर काबू पाया जा सका।

बरिगवां में दुकानों में लगी आग बुझाते दमकलकर्मी।

बरिगवां में दुकानों में लगी आग बुझाते दमकलकर्मी।

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