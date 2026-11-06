Lucknow News: अभद्रता के मामले में पार्षद समेत चार पर केस

विज्ञापन

गुडंबा। मड़ियांव के फैजुल्लागंज के विष्णु विहार कॉलोनी निवासी गीता बाजपेई से अभद्रता और उनके पति विजय को पीटने के आरोपी पार्षद समेत चार लोगों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। गीता का आरोप था कि वह बुधवार दोपहर करीब एक बजे पति के साथ फैजुल्लागंज वार्ड चार के पार्षद रामू दास कनौजिया के कार्यालय आय प्रमाणपत्र बनवाने गई थीं, जहां पाषर्द ने उनसे अभद्रता की थी। विरोध पर आरोपी, उसके भाई और दो अज्ञात लोगों ने पति विजय को चाबुक से पीता था। एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा ने बताया कि आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।