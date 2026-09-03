Lucknow News: यातायात के दबाव से धीमी हुई शहर की रफ्तार, हुई परेशानी

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दो दिनों की लगातार बारिश के बाद बुधवार सुबह लोगों को राहत मिली। हालांकि, कार्यालय जाने के समय जाम की समस्या जस की तस बनी रही। चारबाग, विधान भवन के सामने और भाजपा कार्यालय के नजदीक जाम लगा रहा। इसमें बाइक, कार, रिक्शा और ई रिक्शा चालक भी फंसे हुए थे।सुबह 10:54 बजे विधान भवन के बाहर बैरिकेड लगाकर वाहन रोके गए। पुलिसकर्मियों ने बताया कि यह किसी कार्यक्रम के चलते हुआ। करीब 18 मिनट से अधिक समय तक वाहन रुके रहे। इस दौरान विधान भवन से बापू भवन तक जाम की स्थिति बनी रही।भाजपा कार्यालय के गेट नंबर दो के पास लालबाग जाने वाले मार्ग पर 12:03 बजे जाम लग गया। सड़क पर खड़े वाहन इसका कारण बने। कुछ ही देर बाद एंबुलेंस चालक वहां प्रदर्शन करने आ गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। इस बीच जनता को थोड़ी और देर तक जाम का सामना करना पड़ा।चारबाग के नत्था चौराहे और मेट्रो स्टेशन के पास भी काफी देर तक जाम लगा रहा। लोगों ने बताया कि कार्यालय समय में यहां अक्सर जाम लगता है।