Lucknow News: यातायात के दबाव से धीमी हुई शहर की रफ्तार, हुई परेशानी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:00 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:00 AM IST
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लखनऊ। बुधवार सुबह शहर के अलग-अलग स्थानों पर यातायात के दबाव से लोगों को परेशानी हुई। वीआईपी कार्यक्रम और सड़क पर खड़े वाहनों ने जाम की समस्या बढ़ा दी। काफी समय तक फंसे रहने से लोग गंतव्य तक देरी से पहुंचे।
दो दिनों की लगातार बारिश के बाद बुधवार सुबह लोगों को राहत मिली। हालांकि, कार्यालय जाने के समय जाम की समस्या जस की तस बनी रही। चारबाग, विधान भवन के सामने और भाजपा कार्यालय के नजदीक जाम लगा रहा। इसमें बाइक, कार, रिक्शा और ई रिक्शा चालक भी फंसे हुए थे।
कार्यक्रम के कारण रोके गए वाहन
सुबह 10:54 बजे विधान भवन के बाहर बैरिकेड लगाकर वाहन रोके गए। पुलिसकर्मियों ने बताया कि यह किसी कार्यक्रम के चलते हुआ। करीब 18 मिनट से अधिक समय तक वाहन रुके रहे। इस दौरान विधान भवन से बापू भवन तक जाम की स्थिति बनी रही।
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सड़क पर खड़ी कारों ने बढ़ाई परेशानी
भाजपा कार्यालय के गेट नंबर दो के पास लालबाग जाने वाले मार्ग पर 12:03 बजे जाम लग गया। सड़क पर खड़े वाहन इसका कारण बने। कुछ ही देर बाद एंबुलेंस चालक वहां प्रदर्शन करने आ गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। इस बीच जनता को थोड़ी और देर तक जाम का सामना करना पड़ा।
चारबाग के पास भी जाम
चारबाग के नत्था चौराहे और मेट्रो स्टेशन के पास भी काफी देर तक जाम लगा रहा। लोगों ने बताया कि कार्यालय समय में यहां अक्सर जाम लगता है।
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दो दिनों की लगातार बारिश के बाद बुधवार सुबह लोगों को राहत मिली। हालांकि, कार्यालय जाने के समय जाम की समस्या जस की तस बनी रही। चारबाग, विधान भवन के सामने और भाजपा कार्यालय के नजदीक जाम लगा रहा। इसमें बाइक, कार, रिक्शा और ई रिक्शा चालक भी फंसे हुए थे।
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कार्यक्रम के कारण रोके गए वाहन
सुबह 10:54 बजे विधान भवन के बाहर बैरिकेड लगाकर वाहन रोके गए। पुलिसकर्मियों ने बताया कि यह किसी कार्यक्रम के चलते हुआ। करीब 18 मिनट से अधिक समय तक वाहन रुके रहे। इस दौरान विधान भवन से बापू भवन तक जाम की स्थिति बनी रही।
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सड़क पर खड़ी कारों ने बढ़ाई परेशानी
भाजपा कार्यालय के गेट नंबर दो के पास लालबाग जाने वाले मार्ग पर 12:03 बजे जाम लग गया। सड़क पर खड़े वाहन इसका कारण बने। कुछ ही देर बाद एंबुलेंस चालक वहां प्रदर्शन करने आ गए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। इस बीच जनता को थोड़ी और देर तक जाम का सामना करना पड़ा।
चारबाग के पास भी जाम
चारबाग के नत्था चौराहे और मेट्रो स्टेशन के पास भी काफी देर तक जाम लगा रहा। लोगों ने बताया कि कार्यालय समय में यहां अक्सर जाम लगता है।