Lucknow News: बंथरा इलाके में कच्चा मकान ढहा
लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:15 AM IST
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सरोजनीनगर। बंथरा क्षेत्र के कन्नीखेड़ा गांव में बुधवार शाम पांच बजे के करीब बारिश के दौरान किसान का कच्चा मकान अचानक भर-भराकर गिर गया। हादसे के समय किसान परिवार के साथ मकान में ही था। गनीमत रही कि छत का कुछ हिस्सा गिरते ही सभी लोग बाहर निकल आए।
किसान प्रमोद पटेल पत्नी राधा, बेटी प्रज्ञा व बेटे शौर्य के साथ दो कमरों वाले कच्चे मकान में रहकर खेती-किसानी करते हैं। हादसे में काफी सामान मलबे में दब गया। फिलहाल प्रमोद ने पास में रहने वाले बड़े भाई बच्चा पटेल के घर में शरण ली है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
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किसान प्रमोद पटेल पत्नी राधा, बेटी प्रज्ञा व बेटे शौर्य के साथ दो कमरों वाले कच्चे मकान में रहकर खेती-किसानी करते हैं। हादसे में काफी सामान मलबे में दब गया। फिलहाल प्रमोद ने पास में रहने वाले बड़े भाई बच्चा पटेल के घर में शरण ली है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
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