Lucknow News: लाभांश बढ़ाने पर जताया आभार

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परिषद ने जिलाधिकारी विशाख जी के माध्यम से मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन भेजा है। परिषद के संरक्षक प्रमोद कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार मेहरोत्रा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अली अहमद, महामंत्री रामकुमार अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष राजेश बसंत, कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार पांडेय ने इस वृद्धि का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली से गरीब परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाते हैं। लाभांश वृद्धि से राशन विक्रेताओं के आर्थिक हित मजबूत होंगे। परिषद ने खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय के प्रयासों की सराहना की।

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद ने लाभांश में 35 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर 125 रुपये क्विंटल करने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय का आभार जताया है।