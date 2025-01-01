Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   City grapples with traffic jams ahead of Diwali, 125 vehicles towed away, fines issued

Lucknow News: दिवाली से पहले जाम से जूझा शहर, 125 वाहनों को क्रेन से उठाया, काटे चालान

Sun, 08 Nov 2026 01:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 08 Nov 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
City grapples with traffic jams ahead of Diwali, 125 vehicles towed away, fines issued
कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।
लखनऊ। दिवाली से एक दिन पहले शनिवार को शहर की प्रमुख सड़कों पर जाम से वाहन चालक परेशान रहे। कमता तिराहे, पॉलीटेक्निक चौराहे और फैजाबाद रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं। पांच मिनट का रास्ता पार करने में आधा घंटा तक लग गया। अंधे की चौकी के पास पटाखा बाजार में हाईवे पर बेतरतीब पार्किंग और अवध बस डिपो के सामने लगे ठेलों से भी यातायात प्रभावित हुआ। दोपहर से देर शाम तक कई मार्गों पर वाहन रेंगते रहे। सूचना पर पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया।
विज्ञापन

उधर, नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 11 प्रमुख स्थानों पर 125 वाहन टो किए गए। इनमें 89 चार पहिया और 36 दो पहिया वाहन शामिल हैं। सबसे ज्यादा 35 वाहन हजरतगंज में टो किए गए। समता मूलक चौराहे पर 23, महानगर में 17 और भूतनाथ पर 16 वाहनों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करने की अपील की।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

कमता तिराहा व शहीद पथ पर लगा जाम।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed