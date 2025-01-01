Lucknow News: दिवाली से पहले जाम से जूझा शहर, 125 वाहनों को क्रेन से उठाया, काटे चालान

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उधर, नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 11 प्रमुख स्थानों पर 125 वाहन टो किए गए। इनमें 89 चार पहिया और 36 दो पहिया वाहन शामिल हैं। सबसे ज्यादा 35 वाहन हजरतगंज में टो किए गए। समता मूलक चौराहे पर 23, महानगर में 17 और भूतनाथ पर 16 वाहनों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करने की अपील की। उधर, नो पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर 11 प्रमुख स्थानों पर 125 वाहन टो किए गए। इनमें 89 चार पहिया और 36 दो पहिया वाहन शामिल हैं। सबसे ज्यादा 35 वाहन हजरतगंज में टो किए गए। समता मूलक चौराहे पर 23, महानगर में 17 और भूतनाथ पर 16 वाहनों पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग में ही वाहन खड़े करने की अपील की।

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लखनऊ। दिवाली से एक दिन पहले शनिवार को शहर की प्रमुख सड़कों पर जाम से वाहन चालक परेशान रहे। कमता तिराहे, पॉलीटेक्निक चौराहे और फैजाबाद रोड पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं। पांच मिनट का रास्ता पार करने में आधा घंटा तक लग गया। अंधे की चौकी के पास पटाखा बाजार में हाईवे पर बेतरतीब पार्किंग और अवध बस डिपो के सामने लगे ठेलों से भी यातायात प्रभावित हुआ। दोपहर से देर शाम तक कई मार्गों पर वाहन रेंगते रहे। सूचना पर पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया।