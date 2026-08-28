Lucknow News: बच्चों ने वरिष्ठ अधिकारियों को बांधी राखी

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लखनऊ। सरकारी स्कूल के बच्चों ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को राखी बांधी। यह पहल उम्मीद संस्था और समाज कल्याण विभाग के सहयोग से की गई। बच्चों ने मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी सुधीर एम. बोबडे, प्रदेश सरकार के एपीसी दीपक कुमार, श्रम व रोजगार विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमकेएस सुंदरम को राखी बांधी।