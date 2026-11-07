Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Children performed worship of Lakshmi and Ganesha and created a rangoli.

Lucknow News: बच्चों ने की लक्ष्मी-गणेश की पूजा, सजाई रंगोली

Sat, 07 Nov 2026 02:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Children performed worship of Lakshmi and Ganesha and created a rangoli.
बच्चों ने की लक्ष्मी-गणेश की पूजा, सजाई रंगोली
लखनऊ। बाल निकुंज स्कूल्स एंड कॉलेजेज की सभी शाखाओं में शुक्रवार को अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न होने के साथ धनतेरस का पर्व मनाया गया। बच्चों ने कक्षाओं को रंगोली, झालरों और दीपों से सजाकर लक्ष्मी-गणेश की पूजा की। इसके बाद पेड़े, बर्फी और मेवे के लड्डू बांटे। कक्षा अध्यापिकाओं ने बच्चों को देव दीपावली मनाने के तौर-तरीके और शिष्टाचार भी सिखाए। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। शाखाओं की प्रधानाचार्यों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed