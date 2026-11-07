Lucknow News: बच्चों ने की लक्ष्मी-गणेश की पूजा, सजाई रंगोली

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लखनऊ। बाल निकुंज स्कूल्स एंड कॉलेजेज की सभी शाखाओं में शुक्रवार को अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न होने के साथ धनतेरस का पर्व मनाया गया। बच्चों ने कक्षाओं को रंगोली, झालरों और दीपों से सजाकर लक्ष्मी-गणेश की पूजा की। इसके बाद पेड़े, बर्फी और मेवे के लड्डू बांटे। कक्षा अध्यापिकाओं ने बच्चों को देव दीपावली मनाने के तौर-तरीके और शिष्टाचार भी सिखाए। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। शाखाओं की प्रधानाचार्यों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।