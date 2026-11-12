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सूर्य उपासना का महापर्व छठ 13 नवंबर से: नहाय-खाय से होगी शुरुआत, 36 घंटे निर्जला व्रत रखेंगे व्रती

Thu, 12 Nov 2026 08:19 AM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Thu, 12 Nov 2026 08:19 AM IST
सार

ज्योतिषाचार्य पं. राकेश पांडेय ने बताया कि 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ पर्व की शुरुआत होगी। इस दिन स्नान और घर की सफाई के बाद सात्विक भोजन किया जाता है। 14 नवंबर को खरना होगा। व्रती खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद निर्जला व्रत शुरू करेंगे

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Chhath, the grand festival of sun worship, begins on November 13: it will commence with 'Nahay-Khay'
- फोटो : AI

विस्तार
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लोक आस्था का महापर्व छठ 13 नवंबर से शुरू होगा। चार दिवसीय पर्व का समापन 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होगा। इस दौरान व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखेंगे। 15 नवंबर को शाम 5:26 बजे डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर को सुबह 6:36 बजे के बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय है।

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ज्योतिषाचार्य पं. राकेश पांडेय ने बताया कि 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ पर्व की शुरुआत होगी। इस दिन स्नान और घर की सफाई के बाद सात्विक भोजन किया जाता है। 14 नवंबर को खरना होगा। व्रती खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद निर्जला व्रत शुरू करेंगे। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर होगा पारण: 15 नवंबर की शाम व्रती डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करेंगे। मान्यता है कि सूर्य उपासना से सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली आती है।
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संझिया घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा
गोमती नदी के संझिया घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का नगर निगम और एलडीए के अधिकारियों ने बुधवार को निरीक्षण किया। इस दौरान घाटों की सफाई, प्रकाश, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए जरूरी इंतजाम समय से पूरे करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण में अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता, जोनल अधिकारी अजीत राय, अधिशासी अभियंता नजमी मुजफ्फर और जोनल स्वच्छता अधिकारी सचिन सक्सेना मौजूद रहे। छठ पूजा समिति के अध्यक्ष अशोक वर्मा और महामंत्री एमके सिंह भी उपस्थित थे।

छठ घाट की मरम्मत कराने की मांग
गोमतीनगर के रुचि खंड-एक स्थित पार्क में 10 वर्षों से आयोजित हो रही छठ पूजा पर इस बार संशय बना हुआ है। कॉलोनी निवासी अखिलेश कुशवाहा और अन्य लोगों ने बताया कि छठ घाट की मरम्मत के लिए पार्षद से कई बार मांग की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे लोगों में नाराजगी है। कॉलोनीवासियों ने छठ पूजा से पहले घाट की मरम्मत कराने की मांग की है।

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