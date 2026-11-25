उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश तेज हो गई है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बृहस्पतिवार को लखनऊ में महारैली के जरिये अपनी राजनीतिक ताकत दिखाएंगे।

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सपा और कांग्रेस के लिए चुनौती बन सकता है मोर्चा

सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के बाद यह पहली बड़ी रैली है। इसके लिए राजधानी लखनऊ को चुनना भी राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है। दोनों नेता यहां से प्रदेश की राजनीति में नए सामाजिक समीकरण का संदेश देना चाहते हैं। दोनों दलों ने 2027 का विधानसभा चुनाव सभी 403 सीटों पर लड़ने का एलान किया है।

चंद्रशेखर को गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया है। गठबंधन की नजर प्रदेश के करीब 21 फीसदी दलित और 19 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं पर है। यानी दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी प्रदेश के करीब 40 फीसदी के आसपास है। ऐसे में यह गठबंधन सपा और कांग्रेस के लिए भी चुनौती बन सकता है। खासकर उन सीटों पर जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका में रहती है।

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इन मुद्दों पर प्रमुखता से कर सकते हैं बात

इस गठबंधन की चुनौती केवल सपा-कांग्रेस के सामने नया विकल्प पेश करना नहीं है, बल्कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं को साझा राजनीतिक एजेंडे पर एकजुट करना भी है। चंद्रशेखर का दलित राजनीति में आधार और ओवैसी की मुस्लिम राजनीति में सक्रियता इस कोशिश का प्रमुख आधार है।

लखनऊ की रैली में सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे प्रमुख रह सकते हैं। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि नया मोर्चा विपक्षी एकजुटता की राजनीति को आगे बढ़ाता है या अलग राजनीतिक ध्रुव तैयार करने की दिशा में बढ़ता है।