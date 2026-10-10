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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Case registered on court order for sexual exploitation under the pretext of marriage

Lucknow News: शादी का झांसा देकर यौन शोषण, कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज

Sat, 10 Oct 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 10 Oct 2026 02:33 AM IST
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Case registered on court order for sexual exploitation under the pretext of marriage
नगराम। कोर्ट के आदेश पर सुखलाल खेड़ा गांव निवासी सूरज के खिलाफ बृहस्पतिवार को एफआईआर दर्ज की गई। उस पर युवती का कई महीनों तक यौन शोषण करने का आरोप है।पीड़िता के अनुसार, सूरज ने प्रेमजाल में फंसाकर शादी का वादा किया था। युवती ने जब शादी की बात की तो वह टालमटोल करने लगा। आरोपी ने बाद में शादी से इन्कार कर दिया और गाली-गलौज भी की। पीड़िता ने 29 अप्रैल को पुलिस उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी। कार्रवाई न होने पर उसने कोर्ट का रुख किया। एसओ नगराम अंजनी कुमार सिंह ने बताया, पीड़िता का बयान जल्द मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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