Lucknow News: राजधानी का पारा 35 डिग्री तक पहुंचने के आसार

लखनऊ। बारिश थमने के बाद राजधानी में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बृहस्पतिवार को तेज धूप के कारण गर्मी बढ़ने से तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक आसमान साफ होने और दिन में धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी का दौर जारी रहेगा। तीन दिनों में दिन के पारे में दो से तीन डिग्री की वृद्धि हो सकती है। इससे अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं।

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