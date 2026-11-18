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कैग ने आठवें मिनट में मिले पेनाल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर बढ़त बना ली। रोशन कुमार ने यह गोल किया। दूसरा क्वार्टर गोलरहित रहा। तीसरे क्वार्टर में सूर्यन ने साथी खिलाड़ी के शानदार पास पर गोल कर कैग की बढ़त 2-0 कर दी।दो गोल से पिछड़ने के बाद पीएसपीबी ने वापसी की। लगातार मिले दो पेनाल्टी कॉर्नर पर वरुण कुमार ने 41वें और दिलबर बालरा ने 42वें मिनट में गोल कर स्कोर 2-2 कर दिया। इसके बाद चौथे क्वार्टर में दोनों टीमों ने बढ़त बनाने के लिए जोर लगाया। कैग की ओर से 49वें मिनट में आमिद खान पठान ने गोल कर टीम को 3-2 से आगे कर दिया। अंतिम मिनटों में पीएसपीबी ने बराबरी के कई प्रयास किए लेकिन कैग के खिलाड़ियों ने हमलों को नाकाम कर दिया।प्रतियोगिता के अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने एयरफोर्स को 3-1 और पंजाब एंड सिंध बैंक (पीएसबी) ने एचटीएच जमशेदपुर को 7-1 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। संयुक्त छात्रावास की टीम एससीआर के सामने टिक नहीं सकी और 1-6 से मुकाबला गंवा बैठी। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले बृहस्पतिवार को खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में कैग का सामना पीएनबी से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में पीएसबी और एससीआर आमने-सामने होंगे।