Lucknow News: कारोबारी और ई रिक्शा चालक ने दी जान

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इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि काकोरी के लालता खेड़ा गांव निवासी आकाश गौतम ने सोमवार देर रात अपने कमरे में पंखे से गमछे के सहारे फंदा लगा लिया। मंगलवार सुबह मां गुड्डी देवी ने बेटे का शव देखा। चर्चा है कि आकाश के प्रेम संबंध थे लेकिन घरवाले शादी को तैयार नहीं थे। इससे वह परेशान रहते थे। परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। परिवार में पिता रामनरेश हैं।वहीं, इंस्पेक्टर अंजनी मिश्रा ने बताया कि कैसरबाग इलाके में सौरभ वर्मा ने सोमवार रात फंदा लगा लिया। मृतक के मामा मनोज ने बताया कि देर रात घरवालों ने उसे खाना खाने बुलाया। दरवाजा अंदर से बंद मिला। दरवाजा तोड़ने पर सौरभ का शव दुपट्टे से पंखे के सहारे लटका मिला। मामा ने बताया कि सौरभ तनाव में था और शराब का आदी था। उसने दो साल पहले भी खुदकुशी की कोशिश की थी। घटना के वक्त मृतक की मां बेटी के घर गई थी। इंस्पेक्टर ने बताया कि घरवालों ने तहरीर नहीं दी है।