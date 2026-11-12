Lucknow News: बसें भी फुल, यात्रियों की बढ़ीं मुश्किलें... लखनऊ-दिल्ली रूट की सभी बसों में 15 तक सीटें ऑनलाइन फुल

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परिवहन निगम लखनऊ से दिल्ली के लिए 107 बसें चला रहा है। इनमें 50 साधारण, 37 एसी जनरथ और 20 अन्य एसी बसें हैं। 17 नवंबर तक आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते 100 से अधिक बसें चलाई जाएंगी। आलमबाग, कैसरबाग और अवध बस डिपो पर यात्रियों की निगरानी के लिए टीआई तैनात किए गए हैं।सीटें नहीं मिलने पर यात्री निजी टैक्सियों का सहारा ले रहे हैं। दीपावली के दौरान एप आधारित टैक्सी सेवाओं में लंबी दूरी की बुकिंग में 10 से 12 फीसदी तक वृद्धि हुई है।रोडवेज अधिकारियों के मुताबिक, पिछले साल दीपावली पर 1,052 बसें चलाई गई थीं, जिनसे 1.03 लाख यात्रियों ने सफर किया था। इस बार 945 बसों से अब तक 1.15 लाख यात्री सफर कर चुके हैं।लखनऊ-दिल्ली रूट पर 230 से अधिक निजी बसें संचालित हो रही हैं। इनमें करीब 90 फीसदी सीटें एडवांस बुक हो चुकी हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीटों की उपलब्धता लगातार घट रही है।शनिवार और रविवार को छठ पर्व के चलते दिल्ली से लखनऊ लौटने वाले यात्रियों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। इसके लिए 30 बसें रिजर्व रखी गई हैं।Iगत वर्ष की तुलना में इस बार दीपावली पर बसों की संख्या कम और यात्रियों की संख्या अधिक है। 30 बसें रिजर्व रखी गई हैं। बस अड्डों पर निगरानी के लिए टीआई तैनात किए गए हैं।I