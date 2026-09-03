यूपी: मायावती देश भर के पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति पर कर रही मंथन, पहले दिए गए काम का लिया फीडबैक

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती आज देश भर के पार्टी पदाधिकारियों के साथ संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनावों की रणनीति पर मंथन कर रही हैं। बैठक में विभिन्न राज्यों के बसपा प्रमुख भी उपस्थित हैं।

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बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो पिछली बैठकों में दिए गए दिशा-निर्देशों पर हुए अमल के बारे में प्रगति की रिपोर्ट भी लेंगी। साथ ही आगे की तैयारियों के बारे में पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगी। विज्ञापन



बसपा सुप्रीमो इस दौरान आगामी 9 अक्तूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी दिशा-निर्देश देंगी। बैठक के दौरान बसपा सुप्रीमो पिछली बैठकों में दिए गए दिशा-निर्देशों पर हुए अमल के बारे में प्रगति की रिपोर्ट भी लेंगी। साथ ही आगे की तैयारियों के बारे में पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगी।बसपा सुप्रीमो इस दौरान आगामी 9 अक्तूबर को पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर राजधानी स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी दिशा-निर्देश देंगी।

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