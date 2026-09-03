लखनऊ: हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर आज सजेगा राधा-कृष्ण का दरबार, मौके पर भी करा सकेंगे पंजीकरण; जानिए इसके नियम

कृष्ण जन्माष्टमी के उल्लास के बीच हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर बृहस्पतिवार को ''''घर-घर कान्हा-राधा'''' आयोजन में बृहस्पतिवार को नन्हे-मुन्ने राधा-कृष्ण के रूप में नजर आएंगे। अमर उजाला और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संयुक्त तत्वावधान में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए सुबह 10:30 बजे से मौके पर ही पंजीकरण भी हो सकेगा। मुख्य आयोजन सुबह 11:30 बजे से होगा।

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दो आयु वर्ग में होंगे प्रतिभागी

प्रतियोगिता दो वर्गों में होगी। पहले वर्ग में तीन वर्ष तक के बच्चे हिस्सा लेंगे। दूसरे वर्ग में तीन वर्ष से अधिक से लेकर सात वर्ष तक के बच्चे हिस्सा ले सकेंगे। बच्चों को घर से राधा या कृष्ण के रूप में तैयार करके लाना होगा। दो बच्चों को राधा-कृष्ण की जोड़ी के रूप में भी शामिल किया जा सकता है। मित्र, पड़ोसी या रिश्तेदार के बच्चों के साथ भी जोड़ी बनाई जा सकती है। एक बच्चा होने पर आयोजन स्थल पर ही आपसी सहमति से जोड़ी बनाई जा सकेगी।