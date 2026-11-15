Lucknow News: बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट कल से

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लखनऊ। 22वीं कर्नल एसएन मिश्र ओबीई मेमोरियल इंटर स्कूल बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 16 नवंबर से किया जाएगा। यह प्रतियोगिता साउथ सिटी स्थित कॉलेज प्रांगण में खेली जाएगी। प्रतियोगिता में 17 वर्ष से कम आयुवर्ग वाले विद्यालय हिस्सा ले सकते हैं। विद्यालयी स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लिए इच्छुक टीमें आयोजन स्थल पर संपर्क करके अपनी एंट्री सुनिश्चित करा सकती हैं। प्रतियोगिता का ड्रॉ रविवार को निकाला जाएगा।