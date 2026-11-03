Lucknow News: करंट से झुलसे छह साल के रुद्र के दोनों हाथ काटे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

रहीमनगर डुडौली बड़ी खुदान निवासी रुद्र 26 अक्तूबर की सुबह करीब आठ बजे हाईटेंशन लाइन में फंसी पतंग छुड़ाने के लिए रुद्र पड़ोस के घर की छत पर पहुंच गया था। उसने जैसे ही दोनों हाथों से पतंग की डोर पकड़ी, जोरदार धमाका हुआ और वह बुरी तरह झुलस गया। इसके बाद उसे केजीएमयू में भर्ती कराया गया था।हादसे की सूचना पर एक्सईएन पंकज कुमार गुप्ता और एसडीओ अमन तिवारी ने मौके का निरीक्षण किया था। जांच में पता चला कि हाईटेंशन लाइन में फंसी पतंग में प्रतिबंधित मेटेलिक वायर वाला मांझा लगा था, जिसमें करंट प्रवाहित हो रहा था।एसडीओ ने हादसे की रिपोर्ट विद्युत सुरक्षा निदेशालय को भेजी थी। निदेशालय की टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर चुकी है, हालांकि जांच रिपोर्ट अभी बिजली निगम को नहीं मिली है। अधिकारियों के मुताबिक, बिजली दुर्घटना के मामलों में आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इसी के तहत निगम रुद्र के परिवार की मदद करेगा।