Lucknow News: बख्शी का तालाब में चार उचित दर दुकानों के लिए आवेदन 14 से

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माई सिटी रिपोर्टरलखनऊ। बख्शी का तालाब तहसील क्षेत्र में रिक्त चार उचित दर दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू होगी और 13 अक्तूबर की शाम पांच बजे तक चलेगी। निर्धारित अर्हता रखने वाले स्थानीय निवासी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।दौलतपुर, और सरायदामू ग्राम पंचायत में अनारक्षित श्रेणी, पैकरामऊ में अन्य पिछड़ा वर्ग और सोनवा में अनारक्षित महिला आरक्षण के अनुसार दुकानों का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक और शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना चाहिए।आवेदन का निर्धारित प्रारूप 14 सितंबर से 13 अक्तूबर को दोपहर दो बजे तक किसी भी कार्यदिवस में आपूर्ति कार्यालय कक्ष संख्या 35, तहसील बख्शी का तालाब से 500 रुपये नकद जमा कर प्राप्त किया जा सकेगा। पूर्ण आवेदन सभी संलग्नकों के साथ 13 अक्तूबर शाम पांच बजे तक इसी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करना होगा।नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों पर तहसील स्तरीय चयन समिति विचार करेगी और लाटरी पद्धति से उचित दर विक्रेता का चयन किया जाएगा। लाटरी की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।