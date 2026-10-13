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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Body of dhaba owner who jumped into the river recovered; search for female relative continues.

Lucknow News: नदी में कूदे ढाबा संचालक का शव बरामद, रिश्तेदार युवती की तलाश जारी

Tue, 13 Oct 2026 02:56 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:56 AM IST
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Body of dhaba owner who jumped into the river recovered; search for female relative continues.
नदी में कूदे ढाबा संचालक का शव बरामद। 
गुडंबा। घैला पुल से गोमती में कूदे फैजुल्लागंज निवासी ढाबा संचालक गौतम गुप्ता (42) का शव पुलिस ने सोमवार शाम करीब साढ़े पांच बजे पुल के पास से बरामद किया। हालांकि उनकी रिश्तेदार चुनमुन वर्मा (23) का अभी तक पता नहीं चल सका है। एसडीआरएफ और गोताखोर चुनमुन की तलाश में नदी खंगाल रही है।
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बता दें कि गौतम बीकेटी में ढाबा चलाते हैं। रविवार को घर में विवाद के बाद वह दोपहर करीब 12:30 बजे जान देने की बात कहकर निकले थे। शाम को उनके घैला पुल से गोमती में कूदने की सूचना मिली। उनके साथ चुनमुन के भी कूदने की बात सामने आई। शाम करीब सात बजे मौके पर पहुंचे गौतम के साढ़ू अभिषेक ने पुल पर मिले जूते से उनकी पहचान की। चुनमुन के पिता महेंद्र वर्मा भी मौके पर पहुंचे थे। पुलिस के अनुसार, गौतम और चुनमुन के बीच काफी समय से प्रेम संबंध थे। इसकी जानकारी गौतम की पत्नी और अन्य परिजनों को हो गई थी।
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