Lucknow News: कुत्ते के पेशाब करने पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष

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सेक्टर-एफ निवासी विजय कुमार पांडेय के मुताबिक, आठ नवंबर की रात करीब 8:45 बजे वह दिवाली पर पटाखे जला रहे थे। तेज आवाज से उनका कुत्ता रॉकी डरकर भाग गया और जीवा कुमार के घर के बाहर पेशाब कर दिया। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया। विरोध पर बेटी से गाली-गलौज की। बेटी के फोन पर वह पिता के साथ पहुंचे तो पंकज लोधी की पत्नी दुलारी, लता देवी, शिवकुमार और अन्य लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर उन्हें और उनके पिता को घायल कर दिया।वहीं, पंकज लोधी ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर हैप्पी, नरेंद्र कुमार पांडेय और उनके साथियों ने दुलारी, लता देवी व शिवकुमार से मारपीट की। प्रियांशु राजपूत के मुताबिक, रात 9:30 बजे विवाद शांत कराने पहुंचे तो हैप्पी और उनके पिता ने लोहे की रॉड से हमला कर उनका हाथ तोड़ दिया। इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर घायलों का मेडिकल कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है।