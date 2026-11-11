Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Bloody clash between two groups over a dog urinating

Lucknow News: कुत्ते के पेशाब करने पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष

Wed, 11 Nov 2026 02:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:21 AM IST
विज्ञापन
Bloody clash between two groups over a dog urinating
गुडंबा। जानकीपुरम के सेक्टर-एफ स्थित रानीखेड़ा गांव में पालतू कुत्ते के पेशाब करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे। बीच-बचाव करने पहुंचे प्रियांशु राजपूत पर भी लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे उसका बायां हाथ टूट गया। मामले में दोनों पक्षों के अलावा बीच-बचाव करने पहुंचे युवक ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है।
विज्ञापन

सेक्टर-एफ निवासी विजय कुमार पांडेय के मुताबिक, आठ नवंबर की रात करीब 8:45 बजे वह दिवाली पर पटाखे जला रहे थे। तेज आवाज से उनका कुत्ता रॉकी डरकर भाग गया और जीवा कुमार के घर के बाहर पेशाब कर दिया। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया। विरोध पर बेटी से गाली-गलौज की। बेटी के फोन पर वह पिता के साथ पहुंचे तो पंकज लोधी की पत्नी दुलारी, लता देवी, शिवकुमार और अन्य लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर उन्हें और उनके पिता को घायल कर दिया।
विज्ञापन

वहीं, पंकज लोधी ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर हैप्पी, नरेंद्र कुमार पांडेय और उनके साथियों ने दुलारी, लता देवी व शिवकुमार से मारपीट की। प्रियांशु राजपूत के मुताबिक, रात 9:30 बजे विवाद शांत कराने पहुंचे तो हैप्पी और उनके पिता ने लोहे की रॉड से हमला कर उनका हाथ तोड़ दिया। इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर घायलों का मेडिकल कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed