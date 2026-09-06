Lucknow News: सीडीआरआई के गेट पर चढ़कर बीकॉम छात्र ने किया हंगामा

बलिया निवासी आदित्य लविवि में बीकॉम प्रथम वर्ष का छात्र है। शनिवार शाम करीब 6:30 बजे वह सीढ़ियों से गेट पर चढ़ा। उसने बिल्डिंग की टाइल्स उखाड़कर फेंकी। लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। जानकीपुरम पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। आदित्य की फेंकी गई टाइल्स से एसडीआरएफ जवान अजीत चौधरी घायल हो गए। पुलिस ने परिजनों से बात कराई पर छात्र नहीं माना। छात्र बार-बार माथे में गोली मारने की बात कह रहा था। दमकलकर्मियों और एसडीआरएफ ने एहतियात के तौर पर जाल बिछाया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस, दमकलकर्मी और एसडीआरएफ टीम ने सीढ़ी लगाकर उसे पकड़ा। इंस्पेक्टर विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि छात्र मानसिक रूप से परेशान है। उसे अस्पताल भेजा गया है।