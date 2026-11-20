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इंस्पेक्टर चिनहट दिनेश चंद्र मिश्रा के अनुसार, शिवानी बलिया निवासी महिमा और प्रयागराज निवासी रिया के साथ फ्लैट नंबर 205 में किराये पर रहती थीं। बुधवार रात करीब आठ बजे रिया नौकरी से लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। काफी देर तक खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। इस पर रिया ने अपार्टमेंट के गार्ड की मदद से सीढ़ियों की तरफ खुलने वाला दूसरा दरवाजा खोला। अंदर पहुंचने पर शिवानी जमीन पर पड़ी मिलीं। रिया ने अपने परिचित अभिषेक चौधरी को सूचना दी। इसके बाद वे लोग शिवानी को लोहिया अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि अस्पताल प्रशासन से सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम शिवानी के फ्लैट पहुंची। छानबीन के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। पुलिस अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही गार्ड से पूछताछ कर रही है।शिवानी के पिता विद्यासागर मिश्रा मकान निर्माण की ठेकेदारी करते हैं। परिवार में पत्नी अनु मिश्रा और दो छोटे बेटे शिवांश व आदर्श हैं। पिता का कहना है कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। आरोप है कि बेटी की हत्या की गई है। सुसाइड नोट पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि वह उनकी बेटी की लिखावट में नहीं है। पिता के अनुसार, शिवानी दिवाली की छुट्टियों में घर गई थीं और मंगलवार को ही वापस लौटी थीं। इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।