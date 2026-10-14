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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Awadh Bus Stand: Bus passengers faced inconvenience for three hours.

अवध बस अड्डा : तीन घंटे तक परेशान होते रहे यात्री

Wed, 14 Oct 2026 02:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 02:41 AM IST
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Awadh Bus Stand: Bus passengers faced inconvenience for three hours.
अवध बस अड्डे पर चालक-परिचालकों ने किया प्रदर्शन, परेशान यात्री और लगा जाम।
लखनऊ। डग्गामार वाहनों पर कार्रवाई न होने से नाराज रोडवेज के संविदाकर्मियों के प्रदर्शन से अवध बस अड्डे पर पहुंचे यात्री तीन घंटे तक परेशान होते रहे। इसके सामने सफर करने का संकट खड़ा हो गया। बसें न चलने से सबसे ज्यादा बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी हुई।
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चालक-परिचालकों ने गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बहराइच, अयोध्या आदि रूटों पर जाने वाली बसों का संचालन ठप कर दिया। काफी देर बाद कुछ चालकों और परिचालकों ने बसों को निकालना शुरू किया। दोपहर 12 बजे बसों का संचालन पूरी तरह सामान्य हो सका।
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सीमा विवाद में उलझी पुलिस
रोडवेजकर्मियों ने जब अयोध्या रोड पर डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की तो विभूतिखंड व चिनहट पुलिस के बीच सीमा विवाद हो गया। सूत्र बताते हैं कि विभूतिखंड पुलिस ने पहले मामले से पल्ला झाड़ लिया। फिर बाद में सक्रियता दिखाई। दूसरी ओर अयोध्या रूट पर जाम के हालात पैदा हो गए। ट्रैफिक पुलिस स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास करती रही पर वाहन चालकों को राहत नहीं मिली। काफी मशक्कत के बाद यातायात को गति मिली।
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लिखित समझौता, तीन दिन चलेगा अभियान
प्रदेश संयोजक जसवंत सिंह ने बताया कि रोडवेज मुख्यालय पर अफसरों के साथ पुलिस, एआरटीओ के बीच बैठक हुई है। इसमें लिखित समझौता किया गया कि मंगलवार को हुए प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं होगा। साथ ही एआरटीओ यात्री पिक पॉइंट पर प्राइवेट वाहन पकड़ने के लिए हफ्ते में तीन दिन अभियान चलाएंगे। सुबह आठ से दस व शाम को चार से सात बजे तक रोडवेज का स्क्वाड और एआरटीओ फोर्स के साथ तैनात रहेंगे। अवध स्टैंड के पास डायवर्जन खोलने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक को पत्र लिखा गया है। प्राइवेट वाहनों को पूर्व की तरह शारदा नहर के पास रोका जाएगा।

अवध बस अड्डे पर चालक-परिचालकों ने किया प्रदर्शन, परेशान यात्री और लगा जाम।

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