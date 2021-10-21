Lucknow News: कार की भिड़ंत से डिवाइडर से टकराकर पलटा ऑटो, एक की मौत, पांच घायल
लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:36 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
लखनऊ। ठाकुरगंज में रविवार दोपहर तेज रफ्तार कार की भिड़ंत से ऑटो अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा कर पलट गया। हादसे में मदेयगंज के खदरा निवासी अकील (28) की मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी भाग निकला।
अकील के भाई सगीर ने बताया कि भाई खुद की ऑटो चलाते थे। शनिवार को भाई ऑटो से अपनी पत्नी फरहीन, दो वर्षीय बेटी अन्नू, बहन मुन्नी, मामी शहनाज और एक अन्य को के साथ ठाकुरगंज के मुसाहिबगंज गए थे। वहां से रविवार दोपहर करीब दो बजे सभी घर आ रहे थे। भाई ठाकुरगंज स्थित गुलाला घाट के पास पहुंचे ही थे। इस बीच कार की टक्कर से हादसा हो गया। ऑटो में सवार सभी लोग उसके नीचे दब गए। घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने भाई व परिवार के अन्य लोगों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने अकील को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। इंस्पेक्टर ओमवीर चौहान ने बताया कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। अभी तक घरवालों ने कोई तहरीर नहीं दी है।
विज्ञापन
अकील के भाई सगीर ने बताया कि भाई खुद की ऑटो चलाते थे। शनिवार को भाई ऑटो से अपनी पत्नी फरहीन, दो वर्षीय बेटी अन्नू, बहन मुन्नी, मामी शहनाज और एक अन्य को के साथ ठाकुरगंज के मुसाहिबगंज गए थे। वहां से रविवार दोपहर करीब दो बजे सभी घर आ रहे थे। भाई ठाकुरगंज स्थित गुलाला घाट के पास पहुंचे ही थे। इस बीच कार की टक्कर से हादसा हो गया। ऑटो में सवार सभी लोग उसके नीचे दब गए। घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने भाई व परिवार के अन्य लोगों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने अकील को मृत घोषित कर दिया। जबकि अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। इंस्पेक्टर ओमवीर चौहान ने बताया कि घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जा रही है। अभी तक घरवालों ने कोई तहरीर नहीं दी है।
विज्ञापन