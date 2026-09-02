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Lucknow News: चाची ने सात साल की मासूम को पांच घंटे बंधक बनाया

Wed, 02 Sep 2026 01:58 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Wed, 02 Sep 2026 01:58 AM IST
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Aunt held a seven-year-old innocent girl hostage for five hours
लखनऊ। काकोरी के दुर्गागंज निवासी संगीता ने सात साल की भतीजी को पांच घंटे तक बंधक बनाए रखा। बच्ची को छुड़ाने पहुंची पुलिस से अभद्रता भी की। महिला पुलिसकर्मियों ने सख्ती से मासूम को मुक्त कराया। पीड़िता की मां गीता ने संगीता पर बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया है।
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इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर के अनुसार, गीता और देवरानी संगीता में विवाद है। सोमवार को गीता की मानसिक रूप से कमजोर सात साल की बेटी सृष्टि संगीता के घर खेलने गई। संगीता ने उसे कमरे में बंद कर ताला लगा दिया। पुलिस के समझाने पर भी आरोपी ने मासूम को नहीं छोड़ा। पांच घंटे बाद काफी संख्या में पहुंची महिला पुलिसकर्मियों ने घर के कमरे का ताला खुलवाकर मासूम को बाहर निकाला। फिर परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
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इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों के मकान अगल-बगल बने हुए हैं। कुछ माह पहले गीता ने संगीता के ब्यूटी पार्लर का कांच तोड़ दिया था। भरपाई के बाद भी गीता अन्य सामान की भरपाई के लिए दबाव बना रही थी।
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