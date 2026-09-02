Lucknow News: विधायक के चाय पर चर्चा कार्यक्रम में मिले 98 समस्याओं के आवेदन

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इस दौरान डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि 170 से अधिक तारा शक्ति केंद्रों के माध्यम से भाजपा के एक लाख से अधिक झंडे, 50 हजार से अधिक स्कूल बैग और एक लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज बनाए गए हैं। दो हजार से अधिक मेधावी बच्चों को लैपटॉप और साइकिल प्रदान कर सम्मानित किया गया। 70 से अधिक विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाएं और डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, जिनसे 32 हजार से अधिक बच्चों को लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 150 से अधिक पार्कों में खुले जिम लगाए गए हैं।सरोजनीनगर खेल लीग में 10 हजार से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया है। 300 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण कराया गया है। तारा शक्ति निशुल्क रसोई से प्रतिदिन चार हजार लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। लोकबंधु अस्पताल में भी दो हजार लोगों को भोजन मिलता है। 14 हजार से अधिक पत्रों के माध्यम से जनता की समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाया गया। इनमें से 1700 से अधिक लोगों को उपचार के लिए करीब 27 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिली है।इस दौरान मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार मौर्य, मंडल उपाध्यक्ष कार्तिकेय दीक्षित, अशोक कुमार चौधरी, हनुमान प्रसाद, वीरेंद्र सिंह, सुभाष चंद्र जैतली, रमाशंकर दुबे, मंडल महामंत्री अखिलेश कुमार त्रिपाठी, नितेश कुमार वार्ष्णेय आदि मौजूद रहे।