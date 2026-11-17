Lucknow News: अतुल कुमार बने नए सचिव
लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:34 AM IST
Updated Tue, 17 Nov 2026 01:34 AM IST
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लखनऊ। शासन के आदेश के बाद पीसीएस अधिकारी अतुल कुमार ने सोमवार को एलडीए सचिव पद का कार्यभार संभाल लिया। वह अभी तक कुलसचिव भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय और निदेशक संस्कृति निदेशालय के पद पर थे। करीब दो महीने पहले वह एलडीए में ही संयुक्त सचिव के पद पर थे। अब दोबारा शासन ने उन्हें एलडीए में सचिव पद पर तैनात किया है। इससे पहले सुशील प्रताप सिंह इस पद पर थे। उन्हें गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में सचिव के पद पर तैनात किया है।
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