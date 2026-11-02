फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   As a crackdown on illegal transport vehicles began, the number of passengers in state-run buses increased.

Lucknow News: डग्गामार वाहनों पर नकेल कसते ही रोडवेज बसों में बढ़ गए यात्री

Mon, 02 Nov 2026 02:10 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
As a crackdown on illegal transport vehicles began, the number of passengers in state-run buses increased.
अवध बस अड्डा।
लखनऊ। पॉलीटेक्निक से कमता तक डग्गामार वाहनों के सिंडिकेट पर शिकंजा कसते ही रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। पहले अवध बस अड्डे से रोजाना औसतन 10 से 12 हजार यात्री सफर करते थे, लेकिन डग्गामार वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के बाद यह संख्या करीब 15 हजार पहुंच गई है। रोडवेज अधिकारी आने वाले दिनों में यात्रियों की संख्या 20 हजार तक पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं।
विज्ञापन

अमर उजाला डग्गामार वाहनों का मुद्दा उठाकर में पॉलीटेक्निक से गोरखपुर, अयोध्या समेत विभिन्न रूटों पर चल रहे डग्गामार वाहनों के सिंडिकेट का खुलासा किया गया था। जांच में सामने आया था कि वाहनों को रूट पर लगाने के नाम पर प्रतिमाह 2,100 रुपये और रोजाना 300 रुपये तक वसूले जाते हैं। करीब 900 वाहनों से हर महीने 1.25 करोड़ रुपये की वसूली का मामला सामने आया था।
विज्ञापन

खबर प्रकाशित होने के बाद ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती दिखाई। अभियान चलाकर नौ डग्गामार वाहन सीज किए। रविवार को भी पॉलीटेक्निक से कमता तक अलग-अलग स्थानों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती रही। इसका असर यातायात व्यवस्था के साथ रोडवेज बसों में यात्रियों की संख्या पर भी दिखाई दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अवध बस अड्डे से गोरखपुर, बस्ती, बहराइच और गोंडा समेत विभिन्न रूटों पर रोजाना 413 बसों का संचालन होता है।
----
रोडवेज बसों में 7.5 लाख रुपये तक बीमा
रोडवेज बसों के टिकट में यात्रियों के लिए बीमा सुविधा भी शामिल रहती है। बस दुर्घटना में यात्री की मृत्यु होने पर 7.5 लाख रुपये तक की बीमा राशि मिलती है। मामूली चोट पर उपचार के लिए 10 हजार और गंभीर चोट की स्थिति में 25 हजार रुपये तक की सहायता का प्रावधान है। इसके विपरीत डग्गामार वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों को बीमा सुरक्षा नहीं मिलती।
किराये में मामूली अंतर, सुविधाओं पर देना होगा ध्यान
पूर्वांचल बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शुक्ला ने बताया कि डग्गामार वाहन कम किराये और कम समय में सफर कराने का दावा करते हैं। इसी वजह से यात्री उनकी ओर आकर्षित होते हैं। उन्होंने कहा कि रोडवेज को बसों का संचालन और यात्री सुविधाएं बेहतर करने की जरूरत है।
उन्होंने बताया कि कमता से अयोध्या तक कार का प्रति यात्री किराया करीब 250 रुपये है, जबकि रोडवेज बस का किराया 194 रुपये है। बस्ती तक किराया 350 से 400 रुपये और बस का 320 रुपये है। वहीं, गोरखपुर तक किराया 500 रुपये है, जबकि रोडवेज बस से 423 रुपये में सफर किया जा सकता है।

Iपॉलीटेक्निक से कमता के बीच डग्गामार वाहनों का संचालन बंद होने का फायदा अवध बस अड्डे को मिल रहा है। यात्रियों की संख्या बढ़ी है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डग्गामार वाहनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाना जरूरी है।I
I-आरएस वर्मा, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक, रोडवेजI
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें