{"_id":"62895fd473988c2a193d5a04","slug":"arbitrary-in-the-deployment-of-pwd-employees-all-rules-and-regulations-broken-in-up","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP News: पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की तैनाती में जमकर मनमानी, मलाईदार सीटों के खेल के आगे सारे नियम-कायदे फेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अजीत बिसारिया, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 22 May 2022 04:29 AM IST