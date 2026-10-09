Lucknow News: पेंशन अदालत में सुनवाई के लिए आवेदन कल तक

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जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव ने बताया कि आवेदन पत्र में आवेदकों को नाम, पदनाम, विभाग, कार्यस्थल, कर्मचारी से संबंध, भूतपूर्व कर्मचारी की सेवानिवृत्ति, मृत्यु तिथि, पीपीओ व आधारकार्ड की छायाप्रतियां, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तथा पत्राचार का पता (पिन कोड सहित) और पेंशन संबंधित दावा स्पष्ट रूप से लिखकर, हस्ताक्षर व प्रपत्रों सहित भेजना होगा। आवेदन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल 10, अशोक मार्ग, हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश पिनकोड 226001 पर भेजना होगा।

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लखनऊ। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन की ओर से 15 दिसंबर को हजरतगंज स्थित डीआरएम कार्यालय में पेंशन अदालत लगाई जाएगी। इसमें पेंशन संबंधित शिकायतों को दूर किया जाएगा। इसके लिए आवेदन पत्र मंडल कार्यालय के ईजीआरएस केन्द्र, लखनऊ पर अथवा डाक से 10 अक्तूबर तक स्वीकार किए जाएंगे।