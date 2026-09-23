Lucknow News: बेटी के जन्मदिन पर अपर्णा ने जिराफ सुजाता को लिया गोद

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चिड़ियाघर के निदेशक आईएफएस संजय विश्वाल को अपर्णा यादव और परिजनों की ओर से एक वर्ष का खर्च पांच लाख 37 हजार रुपये का चेक सौंपा गया। पद्मजा ने कहा कि देखभाल के लिए चिड़ियाघर आती रहेंगी। अपर्णा यादव ने बताया कि दोनों बच्चों की इच्छा थी कि पिता की स्मृति में किसी वन्य जीव को गोद लिया जाए।सबसे महंगा टाइगर, चिड़िया सबसे सस्तीनिदेशक विश्वाल ने बताया कि गोद लेने में सबसे महंगा टाइगर और सबसे सस्ती चिड़िया है। एक वर्ष के लिए टाइगर गोद लेने के लिए 10-12 लाख रुपए खर्च करने होंगे। चिड़िया के लिए करीब तीन हजार रुपये सलाना खर्च पड़ेगा। किसी भी जीव को एक माह, तीन माह, छह माह या एक वर्ष के लिए गोद लिया जा सकता है।जिराफ को खिलाए जाते हैं 16 से 18 तरह के अनाज और फलचिड़ियाघर के डिप्टी डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ वेटरिनेरियन डॉ. उत्कर्ष ने बताया कि किसी भी वन्य जीव के मासिक खर्च का औसत चिड़ियाघर की टीम तय करती है। मौसम के अनुसार जानवरों के भोजन की मात्रा में भी बदलाव होता है। जिराफ को 16 से 18 तरह के अनाज व फल दिए जाते हैं। इनमें केला, मौसमी, संतरा, चना और जौ शामिल हैं। इसके अलावा जिराफ को रोजाना 15 से 20 किलो पत्तियां भी खिलाई जाती हैं। इन पत्तियों का खर्च गोद लेने की राशि में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वे चिड़ियाघर में ही उपलब्ध हो जाती हैं। वन्य जीव को गोद लेने वाले व्यक्ति के परिजन को एक कार्ड दिया जाता है। कार्ड दिखाकर वे कभी भी चिड़ियाघर आ सकते हैं और अपने गोद लिए गए जीव का हाल जान सकते हैं।