Lucknow News: आनंद और मधु को अनागत सम्मान

लखनऊ। अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान की ओर से रविवार को त्रिवेणी नगर स्थित कार्यालय में सरस अनागत काव्य और सम्मान गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें वरिष्ठ साहित्यकार आनंद रस्तोगी को अनागत कविता मार्तंड और मधु कौशिक को अनागत कविता चंद्रिका सम्मान से सम्मानित किया गया।कार्यक्रम की अध्यक्षता संपत्ति कुमार मिश्र भ्रमर वैश्वारी ने की। मुख्य अतिथि इंदु प्रकाश द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि कन्हैया लाल और खालिद हुसैन सिद्दीकी रहे। अनागत कविता आंदोलन के प्रणेता डॉ. अजय प्रसून की विशेष उपस्थिति रही। राम राज भारती के संचालन में गिरिराज शर्मा ठेठ मलिहाबादी, प्रवीण कुमार पांडेय आवारा, डॉ. अलका गुप्ता प्रियदर्शनी समेत अन्य रचनाकारों ने गीत, गजल व छंद प्रस्तुत किए।