Lucknow News: कला शिक्षकों की 56 कलाकृतियों से सजी प्रदर्शनी
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:52 AM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:52 AM IST
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लखनऊ। राज्य ललित कला अकादमी परिसर स्थित लाल बारादरी भवन में मंगलवार से कला आचार्य प्रदर्शनी शुरू हुई। विधान परिषद सदस्य अनूप कुमार गुप्ता ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में लखनऊ-प्रयागराज क्षेत्र के कला शिक्षकों की 56 कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं।
कला निकेतन सोसाइटी यूपी, आर्टिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में चित्रकला, ग्राफिक, रेखाचित्र, मूर्तिशिल्प, लोकचित्र और छायाचित्र समेत विभिन्न विधाओं की कृतियां देखने को मिल रही हैं। अकादमी के सदस्य अभिनव दीप ने बताया कि प्रदर्शनी एक अक्तूबर तक प्रतिदिन सुबह 11 से शाम पांच बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। पहले दिन विशिष्ट अतिथि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. पूर्णिमा पांडेय रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अकादमी के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्रा ने की। इस दौरान वरिष्ठ कलाकार मो. शकील, किरण सिंह राठौड़ समेत कई कला शिक्षक और कला प्रेमी मौजूद रहे।
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कला निकेतन सोसाइटी यूपी, आर्टिलिया इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में चित्रकला, ग्राफिक, रेखाचित्र, मूर्तिशिल्प, लोकचित्र और छायाचित्र समेत विभिन्न विधाओं की कृतियां देखने को मिल रही हैं। अकादमी के सदस्य अभिनव दीप ने बताया कि प्रदर्शनी एक अक्तूबर तक प्रतिदिन सुबह 11 से शाम पांच बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। पहले दिन विशिष्ट अतिथि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति प्रो. पूर्णिमा पांडेय रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता अकादमी के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्रा ने की। इस दौरान वरिष्ठ कलाकार मो. शकील, किरण सिंह राठौड़ समेत कई कला शिक्षक और कला प्रेमी मौजूद रहे।
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