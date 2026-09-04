एकेटीयू: बीटेक समेत यूजी कोर्स में 91071 को मिली सीट

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लखनऊ। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में बीटेक समेत यूजी कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया आखिरी चरण में है। बीफार्मा-फार्माडी कोर्स को छोड़कर सभी कोर्सों में अभी तक 91071 छात्रों को सीट अलॉट हुई और 54124 ने कॉलेजों में फिजिकल रिपोर्ट कर दी है। अन्य की कॉलेज में रिपोर्टिंग जारी है। एकेटीयू की ओर से संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक, एमबीए, एमसीए, बीसीए, बीटेक लेटरल एंट्री, बीफार्मा लेटरल एंट्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आखिरी विशेष चरण में लगभग 37 हजार सीट का आवंटन किया गया। काउंसिलिंग से अब तक 91071 छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटें अलॉट हुई हैं। इन छात्रों ने निर्धारित शुल्क जमाकर अपनी सीट भी सुरक्षित कर ली हैेे। 54 हजार ने संबंधित कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग भी कर दी है। बीटेक व अन्य सभी यूजी कोर्स के छात्रों को सात सितंबर तक सीट पाने वाले कॉलेज में अपना प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा। बता दें कि पिछले साल बीफार्मा-फार्माडी कोर्स को भी लेकर विश्वविद्यालय में कुल 112000 प्रवेश हुए थे। इस बार अभी बीफार्मा के प्रवेश बाकी हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय को पिछले साल से ज्यादा छात्रों के प्रवेश लेने की उम्मीद है।