एकेटीयू: दूसरे विशेष चरण में भी 31 हजार दावेदार

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विश्वविद्यालय की ओर से बीटेक प्रवेश की प्रक्रिया काफी लंबे समय से चलाई जा रही है। हालांकि मुख्य चरण की काउंसिलिंग से विश्वविद्यालय में 23 हजार ही प्रवेश हुए। पहले विशेष चरण में 35 हजार से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 26 हजार को सीट भी अलॉट हुई थी। इन अभ्यर्थियों ने अपने कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करा ली है।इसके बाद आखिरी विशेष चरण में भी 31 हजार से अधिक छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसकी प्रक्रिया 30 अगस्त देर रात तक समाप्त हुई है। ऐसे में विश्वविद्यालय को इस चरण में भी काफी प्रवेश की उम्मीद है। इसका सीट अलॉटमेंट दो सितंबर को जारी होगा। तीन से सात सितंबर तक फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। इस तरह विश्वविद्यालय काउंसिलिंग से होने वाले प्रवेश में पिछले साल के आंकड़े के करीब पहुंच जाएगा।