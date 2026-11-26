जिला अस्पतालों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का वादा

स्वास्थ्य क्षेत्र में सपा ने राज्य स्वास्थ्य नीति-2027 लागू करने का एलान किया है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में पीडीए और गरीब परिवारों के नागरिकों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। सभी जिला अस्पतालों का उच्चीकरण कर उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी मजबूत किया जाएगा।



घोषणा-पत्र में प्रदेश के सभी 18 मंडलों में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने का वादा किया गया है। 108 और 102 एंबुलेंस सेवाओं को उन्नत लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ दोबारा मजबूत करने की बात भी कही गई है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 10 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।



लखनऊ में समाजवादी सरकार के दौरान बने अत्याधुनिक सुपर स्पेशियलिटी कैंसर अस्पताल को उत्तर भारत के प्रमुख कैंसर अस्पताल के रूप में विकसित करने और वहां मुफ्त इलाज की सुविधा देने का वादा किया गया है। सपा ने प्रदेश के नागरिकों को कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली और मुंबई जाने की जरूरत न पड़ने देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा स्टेट न्यूट्रिशन मिशन को मजबूत कर कुपोषण की समस्या खत्म करने, डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के खाली पद तत्काल भरने तथा जन स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर बनाने की बात कही गई है।