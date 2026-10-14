Lucknow News: एयरपोर्ट पर 70.81 लाख का सोना जब्त

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लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने सोने की तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया है। 14 अक्टूबर को शारजाह से उड़ान संख्या 6ई-1424 के जरिए लखनऊ पहुंचे एक संदिग्ध यात्री को कस्टम्स की टीम ने हवाई अड्डे पर रोक कर पूछताछ की।यात्री की गतिविधियों पर संदेह होने के बाद अधिकारियों ने उसकी और उसके सामान की गहन जांच की। सघन तलाशी के दौरान यात्री के अंडरवियर की कमर वाली पट्टी के भीतर चालाकी से पेस्ट के रूप में छिपाकर रखा गया सोना बरामद किया गया। विशेषज्ञों द्वारा जांच किए जाने पर यह कुल 472.100 ग्राम शुद्ध सोना पाया गया।बरामद किए गए इस सोने का कुल अनुमानित बाजार मूल्य ₹70,81,500 आंका गया है। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने बिना किसी वैध दस्तावेज के अवैध रूप से भारत लाए जा रहे इस सोने को कस्टम्स एक्ट, 1962 की धारा 110 के तहत तुरंत जब्त कर लिया।हवाई अड्डे पर तैनात सतर्क सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार तस्करी के तौर-तरीकों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है। इस मामले में आरोपी यात्री को हिरासत में लेकर उससे जुड़े पूरे सिंडिकेट और अन्य लोगों के बारे में विस्तार से पूछताछ की जा रही है। मामले में आगे की कानूनी जांच जारी है।