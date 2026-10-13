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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Airport closed in Saudi Arabia: 1,200 passengers stranded as flights from Lucknow are cancelled.

सऊदी अरब में एयरपोर्ट बंद: लखनऊ से उड़ानें रद्द होने से 1200 यात्री परेशान, हूती विद्रोहियों के हमले से बवाल

Tue, 13 Oct 2026 11:09 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 13 Oct 2026 11:09 PM IST
सार

हूती विद्रोहियों के हमले के बाद उड़ान संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। उड़ानें ठप होने से प्रतिदिन लगभग 1200 यात्री प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या खाड़ी देशों में काम करने वाले कामगारों की है।

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Airport closed in Saudi Arabia: 1,200 passengers stranded as flights from Lucknow are cancelled.
- फोटो : Adobe stock

विस्तार
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सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे समेत तब्बुक और जीजान एयरपोर्ट पर हूती विद्रोहियों के हमले के बाद उड़ान संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। हालात को देखते हुए एयरलाइंस इंडिगो ने रियाद, जेद्दा, दम्माम और मदीना की सभी उड़ानें 17 अक्टूबर तक निरस्त कर दी हैं।

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इसके चलते लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रियाद जाने वाली फ्लाइनास की नियमित उड़ानें एक्सवाई 334 और एक्सवाई 320 रद्द कर दी गई हैं। उड़ानें ठप होने से प्रतिदिन लगभग 1200 यात्री प्रभावित हो रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या खाड़ी देशों में काम करने वाले कामगारों की है। सीधी उड़ानों के अलावा इंडिगो, एयर इंडिया और आकासा जैसी एयरलाइंस की कनेक्टिंग उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं।
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एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले संबंधित एयरलाइन से स्थिति की पुष्टि कर लें। अचानक उड़ानें रद्द होने से रियाद में फंसे भारतीय पर्यटक और लखनऊ में यात्री टिकट पुनर्निर्धारण को लेकर परेशान हैं।

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