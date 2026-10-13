यूपी: कांग्रेस कार्यालय में जूते लहराए जाने पर केंद्रीय नेतृत्व खफा, पांच सदस्यों की टीम लगाएगी सच का पता

कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में रविवार को हुए बवाल और जूते चलने के मामले में पार्टी ने जांच शुरू कर दी है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी पूरे मामले में तथ्य जुटा रही है। कार्यालय से सीसीटीवी फुटेज के साथ ही मीडिया रिपोर्ट और विभिन्न तरह के वीडियो को इकट्ठा किया जा रहा है।

विज्ञापन

कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में रविवार को हुए बवाल के बाद प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। कमेटी में सचिव अभिषेक दत्त, अब्दुल हन्नान, पूर्व सांसद रवि वर्मा और शमीमा बानो को शामिल किया गया है। कमेटी को सात दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर संबंधित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।कमेटी ने मंगलवार को जांच शुरू कर दी है। कमेटी से जुड़े एक सदस्य ने बताया कि पार्टी मुख्यालय के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी सुरक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा मीडिया में आई विभिन्न रिपोर्ट को भी इट्ठा किया जा रहा है। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा तथ्य जुटाए जाएं। फिर फुटेज में दिखने वालों के बयान भी लिए जाएंगे।