Lucknow News: धुआं उठने की आशंका में विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग

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विमान आईएक्स-1253 ने बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे वाराणसी से उड़ान भरी। इसे सुबह 9:40 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना था। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक विमान के कार्गो कंपार्टमेंट से धुआं उठने की आशंका पर पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। इसके बाद विमान अमौसी एयरपोर्ट पर उतारने के लिए कहा गया। 8:52 बजे इसकी लखनऊ में लैंडिंग कराई गई। टैक्सीवे पर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने विमान की जांच की। इस दौरान कहीं भी धुआं नहीं मिला। इससे पहले विमान से धुआं उठने की सूचना मिलने पर यात्री परेशान हो गए थे। क्रू सदस्यों ने उन्हें शांत कराया।पांच घंटे बाद दूसरे विमान से भेजे गए यात्रीजिस विमान से धुआं उठने की आशंका थी, उसे जांच के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर ही खड़ा कर दिया गया। इसके यात्रियों को पांच घंटे बाद दोपहर 1:58 बजे दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया। इस दौरान यात्री एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे।