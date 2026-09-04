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Lucknow News: धुआं उठने की आशंका में विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग

Fri, 04 Sep 2026 01:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 01:34 AM IST
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Aircraft makes emergency landing in Lucknow over suspected smoke
लखनऊ। वाराणसी से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में धुआं उठने की आशंका से हड़कंप मच गया। आननफानन विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 155 यात्रियों और क्रू सदस्यों को उतारकर जांच कराई गई। स्थिति सामान्य मिलने पर सबने राहत की सांस ली।
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विमान आईएक्स-1253 ने बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे वाराणसी से उड़ान भरी। इसे सुबह 9:40 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना था। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक विमान के कार्गो कंपार्टमेंट से धुआं उठने की आशंका पर पायलट ने तत्काल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। इसके बाद विमान अमौसी एयरपोर्ट पर उतारने के लिए कहा गया। 8:52 बजे इसकी लखनऊ में लैंडिंग कराई गई। टैक्सीवे पर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने विमान की जांच की। इस दौरान कहीं भी धुआं नहीं मिला। इससे पहले विमान से धुआं उठने की सूचना मिलने पर यात्री परेशान हो गए थे। क्रू सदस्यों ने उन्हें शांत कराया।
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पांच घंटे बाद दूसरे विमान से भेजे गए यात्री
जिस विमान से धुआं उठने की आशंका थी, उसे जांच के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर ही खड़ा कर दिया गया। इसके यात्रियों को पांच घंटे बाद दोपहर 1:58 बजे दूसरे विमान से दिल्ली भेजा गया। इस दौरान यात्री एयरपोर्ट पर ही इंतजार करते रहे।
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