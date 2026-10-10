Lucknow News: बेटियों के लिए एआई और मशीन लर्निंग की चलेगी पाठशाला

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100 विद्यार्थी एक साथ सीखेंगे एआईसेंटर की खासियत ये है कि यहां एआई और मशीन लर्निंग लैब होगी। इसमें करीब 100 विद्यार्थी एक साथ प्रशिक्षण ले सकेंगे। विद्यार्थियों को एआई और मशीन लर्निंग की विभिन्न तकनीकों की जानकारी देने के साथ उनके व्यावहारिक इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।प्रधानाचार्य के मुतबिक यहां एआई का इस्तेमाल केवल कंप्यूटर से जुड़े पाठ्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा। आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन और फैशन टेक्नोलॉजी जैसी शाखाओं में भी एआई आधारित तकनीकों को पढ़ाई और प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। इससे विद्यार्थियों को बदलती तकनीकी जरूरतों और उद्योग में हो रहे बदलावों के अनुरूप तैयार करने में मदद मिलेगी।इसमें विशेष तकनीकी तौर पर छात्रों के लिए रोबोटिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, 3-डी प्रिंटिंग (एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग), इलेक्ट्रिक व्हीकल तकनीक और एवियोनिक्स जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में प्रैक्टिकल की राह आसान होगी। वहीं मेकेनिकल और प्रोडक्शन से जुड़ी आधुनिक लैब्स, जहां छात्र लाइव असेंबली, कैलिब्रेशन और कोडिंग सीख सकेंगे। छात्राओं को खुद का स्टार्टअप शुरू करने और नवाचार करने के लिए भी जानकारी मिलेगी।सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की पहली बार यहां व्यवस्था की जा रही है। इसमें 350 विद्यार्थी एक साथ लाभ पा सकेंगे। इसमें मॉडर्न लाइब्रेरी की स्थापना के साथ साथ आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी के बारे में एआई का उपयोग करके छात्राओं को इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाएगा।