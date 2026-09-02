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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Afzal Ansari and his daughters arrived to take possession of the Dalibagh property following a court order.

लखनऊ: अदालती आदेश के बाद डालीबाग संपत्ति का कब्जा लेने पहुंचे सांसद अफजाल अंसारी और बेटियां

Wed, 02 Sep 2026 01:05 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Wed, 02 Sep 2026 01:05 PM IST
सार

डालीबाग स्थित संपत्ति पूर्व में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के परिवार से जुड़ी होने के कारण कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के नियंत्रण में थी। कोर्ट के ताजा आदेश के बाद नगर निगम की टीम ने कागजी और प्रशासनिक कार्रवाई पूरी कराते हुए कब्जा हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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Afzal Ansari and his daughters arrived to take possession of the Dalibagh property following a court order.
संपत्ति पर कब्जा लेने पहुंचे अफजाल अंसारी। - फोटो : amar ujala

विस्तार
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लखनऊ हजरतगंज क्षेत्र के डालीबाग स्थित विवादित संपत्ति पर कानूनी कब्जा प्राप्त करने के लिए सांसद अफजाल अंसारी अपनी दोनों बेटियों के साथ मौके पर पहुंचे। अदालत से पक्ष में फैसला आने के बाद वे नगर निगम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने पहुंचे।

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यह संपत्ति पूर्व में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के परिवार से जुड़ी होने के कारण कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के नियंत्रण में थी। कोर्ट के ताजा आदेश के बाद नगर निगम की टीम ने कागजी और प्रशासनिक कार्रवाई पूरी कराते हुए कब्जा हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
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कब्जा प्राप्त करने के लिए सांसद अफजाल अंसारी अपनी दोनों बेटियों के साथ मौके पर पहुंचे।

बिल्डिंग का गेट पहले डालीबाग की ओर वाली सड़क की ओर था। अब यह गेट एलडीए की ओर से बनाई गई सरदार वल्लभभाई पटेल आवासीय योजना की बाउंड्री से बंद हो गया है। ऐसे में अब 1090 की ओर वाली बंधा वाली  रोड की ओर से बिल्डिंग का कब्जा देने के लिए नगर निगम की टीम  लगी हुई है।
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गेट के सामने कुछ कूड़ा जमा है। उसको साफ किया जा रहा है। यह बिल्डिंग गाजीपुर प्रशासन ने सील कर नगर निगम को रखरखाव के लिए सुपुर्द की थी जिसे अब वहां के डीएम के आदेश के बाद नगर निगम की टीम चाबी देने आई है। टीम में नगर निगम के नायब तहसीलदार राजेंद्र कुमार और लेखपाल शामिल हैं।


 

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