Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Advocate and his companion beaten; iPhone and 50,000 rupees looted

Lucknow News: अधिवक्ता व साथी को पीटा, आईफोन और 50 हजार लूटे

Sun, 08 Nov 2026 01:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:01 AM IST
विज्ञापन
Advocate and his companion beaten; iPhone and 50,000 rupees looted
लखनऊ। गोमतीनगर के विभवखंड निवासी अधिवक्ता ईशान कुमार गुप्ता ने कार सवार अज्ञात युवक पर उनकी व साथी की पिटाई के साथ आईफोन और 50 हजार रुपये लूटने का आरोप लगाया है। ईशान के मुताबिक शुक्रवार रात करीब आठ बजे वह साथ सुमित के साथ कार से जा रहे थे। वह गोमतीनगर स्थित फन मॉल के पास पहुंचे थे। आरोप है कि तभी एक एसयूवी उनकी कार से टकराने से बच गई। आरोप है कि उन्होंने जब विरोध किया तो आरोपी ने एसयूवी से बेसबॉल बैट निकाला और उनकी कार के बोनट पर मारने लगा। इसके बाद आरोपी ने कार का गेट खोलकर उन्हें बाहर खींच लिया। आरोपी ताबड़तोड़ उनके सिर पर वार करने लगा। इसके बाद कार में रखा उनका मोबाइल और नकदी लूट ली। ईशान ने बताया कि सुमित ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे भी पीट दिया। पीड़ित ने गोमतीनगर पुलिस से शिकायत की। एसीपी गोमतीनगर रत्नेश सिंह ने बताया कि पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के जरिये आरोपी की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed