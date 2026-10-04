Lucknow News: अदिति और लोकशिता को युगल खिताब

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गोमतीनगर के बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में अंडर-11 बालिका युगल फाइनल में अदिति और लोकशिता ने अन्विका व कशिका खन्ना को कड़े संघर्ष के बाद 11-15, 16-14, 15-11 से मात दी। एकल वर्ग के सेमीफाइनल में अदिति ने अन्विका को 15-13, 15-8 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया। दूसरे सेमीफाइनल में किमाया सिंह ने लोकशिता यादव को 15-6, 15-8 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में किमाया और अदिति आमने-सामने होंगी।प्रतियोगिता में मेगन प्रकाश और अर्णवी पाठक ने बालिका अंडर-15 और अंडर-17 के एकल वर्गों के फाइनल में प्रवेश किया। अंडर-17 सेमीफाइनल में मेगन ने अपराजिता घोषाल को 15-9, 15-7 से और अर्णवी ने सारा अली को 15-8, 15-11 से हराया। अंडर-15 वर्ग के अंतिम-4 मुकाबलों में मेगन ने ऋद्धि दुबे को 15-9, 16-18, 15-12 से और अर्णवी ने सारा अली को 12-15, 15-4, 15-3 से पराजित किया। बालक वर्ग में सार्थक यादव ने अंडर-15 एकल सेमीफाइनल में प्रीत राज और अंडर-17 में प्रज्जवल पाठक को हराकर दो वर्गों के फाइनल में जगह बनाई।बालक अंडर-11 वर्ग में तेजस प्रताप सिंह ने एकल और युगल दोनों के फाइनल में प्रवेश किया। वहीं प्रशस्ति शर्मा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए बालिका अंडर-13 एकल और अंडर-15 मिश्रित युगल के खिताबी मुकाबलों में जगह पक्की की। प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले रविवार सुबह 10:30 बजे से खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबलों के बाद समापन समारोह होगा।