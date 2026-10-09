Lucknow News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोपी बरी

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लखनऊ। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी फैसल को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि किशोरी के पिता ने 14 अगस्त 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि 13 अगस्त की शाम को उनकी 16 साल की बेटी को आरोपी फैसल बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसने बेटी को दुबग्गा के पास एक कमरे में रखा था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद आरोपी उनकी बेटी को इमामबाड़ा के पास एक युवक व युवती को देकर भाग निकला था। दोनों ने उसी रात करीब 11 बजे बेटी को घर के सामने छोड़ दिया था।