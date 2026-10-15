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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Accused arrested for sexual exploitation under the pretext of marriage

Lucknow News: शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 02:25 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 15 Oct 2026 02:25 AM IST
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Accused arrested for sexual exploitation under the pretext of marriage
लखनऊ। सआदतगंज की एक महिला को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और सोशल मीडिया पर उसके नाम से फर्जी आईडी बनाकर बदनाम करने के आरोपी सालिम को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। वह अमीनाबाद के मौलवीगंज का निवासी है।
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इंस्पेक्टर सआदतगंज संतोष कुमार आर्य ने बताया कि पीड़िता ने तीन जुलाई को आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक, तीन साल पहले उसकी मुलाकात सालिम से हुई थी। आरोप है कि उसने शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाए लेकिन शादी का दबाव बनाने पर मुकर गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उसके नाम से फर्जी आईडी बनाकर आपत्तिजनक मेसेज भेजे और उसे बदनाम किया। इंस्पेक्टर ने बताया कि आरोपी को रात करीब 8:30 बजे चारबाग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया।
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