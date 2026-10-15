Lucknow News: शादी का झांसा देकर किया यौन शोषण, आरोपी गिरफ्तार

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इंस्पेक्टर ने बताया कि युवती और रजत पहले एक ही कंपनी में काम करते थे, जिससे उनकी दोस्ती हुई थी। आरोप है कि रजत ने युवती से शादी का वादा कर उसका यौन शोषण किया। जब युवती ने शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की। युवती की तहरीर पर मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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लखनऊ। दुबग्गा पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती का आठ महीने तक यौन शोषण करने के आरोपी रजत सोनी को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर श्रीकांत राय के अनुसार, रजत सोनी बख्शी का तालाब के लोहारन पुरवा का निवासी है। वह जेप्टो कंपनी में प्रभारी के पद पर कार्यरत है।