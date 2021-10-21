Lucknow News: 2.34 करोड़ हड़पने का आरोप, तीन पर एफआईआर

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पी. सुरेश ने बताया कि उनकी कंपनी लोगों को शटरिंग का सामान देती है। 10 अगस्त 2018 को मैंगलोर स्थित पलटैंक सर्विस इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट के मालिक सतीश सटेरेन ने संपर्क किया था। उसने एक नामी कंपनी के लिए शटरिंग की सप्लाई का ऑर्डर दिया। कंपनी ने 16 अगस्त 2018 से 9 अक्तूबर 2018 तक 107 टन सामान रीवा भेजा। एक माह बाद 21 टन माल लौटा दिया गया, जबकि 86 टन पर कब्जा कर लिया गया। जब्त माल की कीमत 65.96 लाख रुपये है। आरोपियों ने किराया देना भी बंद कर दिया। सतीश ने उन्हें बताया कि कंपनी ने सामान पर कब्जा कर लिया है और किराया देना बंद कर दिया है। 15 जुलाई 2024 को वह सतीश की टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो कंपनी के लोगों ने उन्हें भगा दिया। राहुल नामक कर्मचारी ने अभद्रता की।पी. सुरेश का आरोप है कि सतीश, सलाहकार राजनारायण और राहुल ने 65.69 लाख रुपये का माल हड़प लिया। उन्होंने 1.69 करोड़ रुपये किराया भी नहीं दिया। बार-बार मांग के बावजूद भुगतान न होने पर उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। इंस्पेक्टर राजीव रंजन उपाध्याय ने बताया कि सतीश, राजनारायण और राहुल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।